600 убитых и раненых в Полтаве. Украина хочет закупить у Молдавии вагоны рефрижераторы для трупов

Киев хочет закупить у Молдавии локомотивы и вагоны рефрижераторы

Киевская власть хочет закупить у Молдавской железной дороги вагоны рефрижераторы и локомотивы.

Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Разумеется, локомотивы (тяговая сила) нужны Украине для пополнения железнодорожного штата, так как российская армия сейчас методично уничтожает ж/д инфраструктуру Незалежной.

Ну а рефрижераторы необходимы для перевозки и хранения трупов всушников, которых с каждым днём становится всё больше и больше.

Напомним, сегодня в Полтаве после удара "Искандера" по училищу связи более 600 убитых и раненых. Сообщается также о 190 трупов. Этот удар превзойдёт удар по Яворовскому полигону.