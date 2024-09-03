Киевская власть хочет закупить у Молдавской железной дороги вагоны рефрижераторы и локомотивы.
Разумеется, локомотивы (тяговая сила) нужны Украине для пополнения железнодорожного штата, так как российская армия сейчас методично уничтожает ж/д инфраструктуру Незалежной.
Ну а рефрижераторы необходимы для перевозки и хранения трупов всушников, которых с каждым днём становится всё больше и больше.
Напомним, сегодня в Полтаве после удара "Искандера" по училищу связи более 600 убитых и раненых. Сообщается также о 190 трупов. Этот удар превзойдёт удар по Яворовскому полигону.
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.