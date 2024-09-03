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600 убитых и раненых в Полтаве. Украина хочет закупить у Молдавии вагоны рефрижераторы для трупов

Киев хочет закупить у Молдавии локомотивы и вагоны рефрижераторы
Силовые структуры

Киевская власть хочет закупить у Молдавской железной дороги вагоны рефрижераторы и локомотивы.

Киев хочет закупить у Молдавии локомотивы и вагоны рефрижераторы
Фото: commons.wikimedia.org by State Emergency Service of Ukraine, CC BY 4.0

Разумеется, локомотивы (тяговая сила) нужны Украине для пополнения железнодорожного штата, так как российская армия сейчас методично уничтожает ж/д инфраструктуру Незалежной.

Ну а рефрижераторы необходимы для перевозки и хранения трупов всушников, которых с каждым днём становится всё больше и больше.

Напомним, сегодня в Полтаве после удара "Искандера" по училищу связи более 600 убитых и раненых. Сообщается также о 190 трупов. Этот удар превзойдёт удар по Яворовскому полигону.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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