Крышка котла схлопывается. Посёлок Золотую Ниву рядом с Угледаром зачищают от боевиков ВСУ

Котёл для ВСУ под Угледаром постепенно обретает очертания

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Приходит интересная информация, что посёлок Золотая Нива рядом с Угледаром армией России зачищается от боевиков.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

До населённого пункта Великая Новосёлка, откуда Вооружённые силы Украины в прошлом году начали своё нашумевшее "контрнаступление" на Урожайное и Старомайорское, по прямой — чуть более 10 км.

Сам город Угледар и его гарнизон ВСУ остаётся за спиной у российской армии, и, по сути, оборона города постепенно теряет смысл, поскольку рано или поздно котёл вокруг Угледара начнёт захлопываться. А этот сценарий осуществится, когда русские войска войдут в Богоявленку из Водяного.