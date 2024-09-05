Приходит интересная информация, что посёлок Золотая Нива рядом с Угледаром армией России зачищается от боевиков.
До населённого пункта Великая Новосёлка, откуда Вооружённые силы Украины в прошлом году начали своё нашумевшее "контрнаступление" на Урожайное и Старомайорское, по прямой — чуть более 10 км.
Сам город Угледар и его гарнизон ВСУ остаётся за спиной у российской армии, и, по сути, оборона города постепенно теряет смысл, поскольку рано или поздно котёл вокруг Угледара начнёт захлопываться. А этот сценарий осуществится, когда русские войска войдут в Богоявленку из Водяного.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.