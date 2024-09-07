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Крысам прятаться по бункерам. "Полтавские" удары будут наноситься теперь регулярно

Удары, подобные нанесённому в Полтаве, будут наноситься регулярно
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Силовые структуры

Удары, подобные нанесённому на днях в Полтаве, будут наноситься на регулярной основе.

Удары, подобные нанесённому в Полтаве, будут наноситься регулярно
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что на эти цели Минобороны РФ выделило запас ракет, о чём сообщил высокопоставленный источник в военном ведомстве.

Тем временем The Wall Street Journal утверждает, будто Иран отправил в Российскую Федерацию партию баллистических ракет меньшей дальности.

Иран в ближайшее время Кремлю поставит баллистические ракеты, которые смогут достичь практически любой населённый пункт на Украине, подчеркнули в издании.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове
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