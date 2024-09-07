Крысам прятаться по бункерам. "Полтавские" удары будут наноситься теперь регулярно

Удары, подобные нанесённому на днях в Полтаве, будут наноситься на регулярной основе.
Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что на эти цели Минобороны РФ выделило запас ракет, о чём сообщил высокопоставленный источник в военном ведомстве.
Тем временем The Wall Street Journal утверждает, будто Иран отправил в Российскую Федерацию партию баллистических ракет меньшей дальности.
Иран в ближайшее время Кремлю поставит баллистические ракеты, которые смогут достичь практически любой населённый пункт на Украине, подчеркнули в издании.
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