Политолог Ищенко предположил дальнейшие действия ВСУ

Политолог Ищенко: ВСУ вновь пытаются вторгнуться на территорию РФ, но у них это не получается

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ВСУ снова стараются вторгнуться на территорию России, но все попытки оказываются безуспешными. Кроме того, операция в Курской области стала для Украины полным провалом.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Политолог Ростислав Ищенко дал комментарий по поводу того, какая есть вероятность, что Вооружённые силы Украины вновь попытаются вторгнуться на российскую территорию после их террористической атаки на один из субъектов Российской Федерации — Курскую область.

По мнению эксперта, украинские солдаты уже предпринимали различные попытки, чтобы сделать это. Однако все их старания были тщетными. Ростислав Ищенко даже сравнил действия ВСУ с одним из анекдотов: "Съесть-то он съест, но кто ж ему даст". К тому же, по словам политолога, в этом абсолютно нет целесообразности. Он объяснил, что на сегодняшний день, как правило, действия армии становятся инфоповодом для стратегических информационно-психологических операций. Именно такую операцию и старалась создать украинская сторона в Курской области. Однако эта сомнительная задумка стала абсолютным провалом для Украины, информирует "Военное дело".

В связи с многочисленными неудачами ВСУ столица и крупнейший по населению город Украины отныне избегает вторжений куда-либо. Вместо этого страна делает свой выбор в пользу массированных ударов ракетным оружием по большим городам Российской Федерации. Собственно, именно для этой цели Украина упрашивает Соединённые Штаты Америки предоставить ракетное оружие дальностью до тысячи километров, а также пытается собрать как можно больше англо-французского ракетного оружия, чтобы бить вглубь территории РФ, подытожил политолог.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

