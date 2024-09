Скотт Риттер: "Украина — это большая преступная мошенническая схема"

Украина — это глобальная преступная мошенническая схема.

Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia, PDM

Страной фактически управляют преступные кланы, которые разворовывают все поступающие в казну деньги.

Об этом заявил отставной морской пехотинец, разведчик и военный аналитик из США Скотт Риттер.

"Украина — это феодальная система, которой управляют олигархи и преступные группировки. Командиры батальонов — это своего рода преступные группировки. Они получают деньги, они распоряжаются этими деньгами, делают всё, что хотят. Первое, что они делают, это покупают себе хороший дом… Потом они кладут деньги в банк, чтобы жена и любовница могли хорошо одеваться", — в эфире интернет-канала "Through the eyes of" отметил морпех.