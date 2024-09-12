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Скотт Риттер: "Украина — это большая преступная мошенническая схема"
Силовые структуры

Украина — это глобальная преступная мошенническая схема.

Скотт Риттер: "Украина — это большая преступная мошенническая схема"
Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia, PDM

Страной фактически управляют преступные кланы, которые разворовывают все поступающие в казну деньги.

Об этом заявил отставной морской пехотинец, разведчик и военный аналитик из США Скотт Риттер.

"Украина — это феодальная система, которой управляют олигархи и преступные группировки. Командиры батальонов — это своего рода преступные группировки. Они получают деньги, они распоряжаются этими деньгами, делают всё, что хотят. Первое, что они делают, это покупают себе хороший дом… Потом они кладут деньги в банк, чтобы жена и любовница могли хорошо одеваться", — в эфире интернет-канала "Through the eyes of" отметил морпех.

Они получают долю, и командир части в ВСУ тоже заботится о себе, о любовнице, о жене, и лишь потом немного денег спускают вниз, покупают что-то военнослужащим, которые остаются в проигрыше, заявил Риттер.

Конгресс США обманывают люди, наживающиеся на мошенничестве. Весь украинский конфликт — это одна большая афера, подытожил эксперт.

Уточнения

Уи́льям Скотт Ри́ттер-младший (англ. William Scott Ritter, Jr.; род. 15 июля 1961, Гейнсвилл, Флорида) — бывший американский морпех-разведчик, бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991—1998), колумнист The Huffington Post (2014—2017). Американец немецкого происхождения.

Весь украинский конфликт — это одна большая афера
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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