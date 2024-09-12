Экс-президент Украины Владимир Зеленский остался крайне недоволен переговорами с Энтони Блинкеным.
Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в офисе президента Украины.
А недоволен Зеленский тем, что госсекретарь США потребовал от Киева новый публичный план для военных действий с Россией.
Вашингтон не будет выделять новую военную и финансовую помощь киевской власти на 2025 год, поскольку у Киева отсутствуют перспективы на поле боя.
А между тем, после провалов в Донбассе у ВСУ начался обвал авантюры на Курском приграничье.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.