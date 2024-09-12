Есть ли у вас план, мистер экс? Зеленский в бешенстве после переговоров с Энтони Блинкеным

Зеленский остался недоволен переговорами с Госсекретарем США

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-президент Украины Владимир Зеленский остался крайне недоволен переговорами с Энтони Блинкеным.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в офисе президента Украины.

А недоволен Зеленский тем, что госсекретарь США потребовал от Киева новый публичный план для военных действий с Россией.

Вашингтон не будет выделять новую военную и финансовую помощь киевской власти на 2025 год, поскольку у Киева отсутствуют перспективы на поле боя.

А между тем, после провалов в Донбассе у ВСУ начался обвал авантюры на Курском приграничье.