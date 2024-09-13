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Индия заявила об увольнении отправленных на СВО граждан страны

МИД Индии сообщил об увольнении 45 своих граждан из армии России
0:59
Силовые структуры » Военные новости

Из российской армии было уволено 45 граждан Индии. Государство в Южной Азии намеревается уволить ещё 50.

МИД Индии сообщил об увольнении 45 своих граждан из армии России
Фото: website President of the Russian Federation by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Как информирует URA.RU со ссылкой на NDTV, сообщивший о заявлении МИД Индии, 45 служивших в армии Российской Федерации выходцев из независимого государства в Южной Азии были уволены. Как отмечается, когда они поступили на службу, их обвели вокруг пальца.

Кроме того, стало известно, что вопрос об окончании трудовых отношений поднимался ещё в тот момент, когда индийский политический и государственный деятель Нарендра Моди, который на данный момент занимает пост премьер-министра Индии, пребывал в столице Российской Федерации. В то время состояли в Вооружённых силах РФ от 35 до 50 индийцев. Как сообщается, Москва дала согласие на их увольнение до установленного срока.

Уточнения

Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди (англ. Narendra Damodardas Modi, гудж. નરેંદ્ર દામોદરદાસ મોદી, хинди नरेन्द्र दामोदरदास मोदी; род. 17 сентября 1950, Ваднагар, Бомбей) — индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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