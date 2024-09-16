Российские войска в Курской области освободили Борки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Подразделения армии РФ освободили также расположенное в Глушковском районе на самой границе с. Успеновка. ВСУ в них уничтожены, а те, кто выжил, бежали.
Также ВС РФ нанесли удар по авиационной базе ВСУ, цеху по производству беспилотных аппаратов и четырём складам хранения этих дронов и скоплениям личного состава и техники противника.
Ночью разбита инфраструктура военного аэродрома, взрывы гремели в Староконстантинове на Хмельничщине, где базируется авиация ВВСУ. ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, сообщается в сводке в Минобороны.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.