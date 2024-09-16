В Староконстантинове Хмельницкой области нанесён удар по аэродрому с авиация ВСУ

Армия РФ освободила Борки и Успеновку в Курской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска в Курской области освободили Борки.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Подразделения армии РФ освободили также расположенное в Глушковском районе на самой границе с. Успеновка. ВСУ в них уничтожены, а те, кто выжил, бежали.

Также ВС РФ нанесли удар по авиационной базе ВСУ, цеху по производству беспилотных аппаратов и четырём складам хранения этих дронов и скоплениям личного состава и техники противника.

Ночью разбита инфраструктура военного аэродрома, взрывы гремели в Староконстантинове на Хмельничщине, где базируется авиация ВВСУ. ВКС РФ сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, сообщается в сводке в Минобороны.