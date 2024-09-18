На словах НАТО — Лев Толстой. Для масштабной войны на Украине Запад никогда не найдёт армии

В США заявили, что у НАТО нет армии для масштабной войны на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы обеспечить ВСУ победу на фронте, альянс НАТО должен ввести на территорию Украины полноценную армию.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Но этот шаг развяжет мировую войну, на которую у западного сообщества нет сил. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтт Хо.

"Для ведения войны нужна армия в полном смысле слова, состоящая из 3-5 корпусов бронетехники и мотопехоты, а также все вспомогательные военно-воздушные, военно-морские силы, ракетные войска и всё остальное, что приведёт к Третьей мировой войне", — в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису отметил он.

Он подчеркнул, что это "просто невозможно", в то же время усомнившись в том, есть ли у военного блока вообще возможность собрать такую армию.