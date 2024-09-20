В интернете появились кадры боевой работы мобильной группы казачьей разведывательной бригады Терек

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Кадры боевой работы мобильной группы казачьей разведывательной бригады "Терек" — бойцы прощупывают оборону ВСУ стремительными атаками, сея панику в рядах врага.

Фото: Pravda.Ru

На кадрах — бойцы казачьей бригады "Терек" успешно применяют в зоне СВО тактику стремительных атак мобильными группами на различных участках фронта. Перемещаясь вдоль ЛБС и неожиданно нападая в разных точках, они выявляют слабые места обороны ВСУ. Так бойцы вводят противника в заблуждение.

В ходе этих точечных ударов казаки наносят урон вражеской живой силе и технике. Попутно они сбивают украинские разведывательные БПЛА, еще больше погружая противника в неведение. Бойцы "Терека" верны традициям — тактику стремительных атак малых групп применяли еще военачальники Матвей Платов и Денис Давыдов в ходе войны 1812 года.