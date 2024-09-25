Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по приготовлению цветной капусты и брокколи
Тайны жизни из глубин: найдены наноканалы в гидротермальных источниках
Кокосовое молоко и его влияние на пищеварение
Илья Прусикин* и Софья Таюрская стали родителями
В Иране подтвердили отказ помогать России военной техникой
Гидролат: натуральное средство для здоровья кожи и волос
Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки
Россиянка назвала три главных принципа экономного шопинга на турецких рынках
Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины

Эксперт раскрыл реальные мотивы поездки Зеленского в США

Профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США
Силовые структуры » Военные новости

Поездка Владимира Зеленского в США вызвала бурные обсуждения среди политологов.

Профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

Профессор Дмитрий Евстафьев прокомментировал визит узурпатора власти на Украине, отметив, что целью Зеленского было не столько представить план победы, сколько попытаться втянуть США в конфликт на Украине в официальном качестве.

По словам Евстафьева, Зеленский пытается укрепить свою позицию среди американских политиков, несмотря на их явное дистанцирование от украинской темы. Интерес к Украине постепенно снижается как у демократов, так и у республиканцев, что создает для Зеленского трудности в получении прямой поддержки, сообщает "Военное дело".

Евстафьев также отметил, что заявления Зеленского меняются в зависимости от того, с какими СМИ он общается. В интервью западным изданиям он выдвигает разные планы, от призыва к смене власти в США до борьбы за выживание Украины в зимний период. Однако в действительности, как утверждает профессор, никакого "плана победы" у Зеленского нет. Главная задача — удержаться в политической игре, маневрируя между различными интересами и угрозами.

Уточнения

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.

Поли́тика (др.-греч. πολιτική — «государственная деятельность», от πόλις — «город, государство») — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки
Россиянка назвала три главных принципа экономного шопинга на турецких рынках
Почему собаки конфликтуют с кошками: главные причины
Дрон "Русак". Новейший и могучий российский беспилотник с самонаведением
GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака
Mash: бывший игрок "Барселоны" Миралем Пьянич переходит в ЦСКА
Операция на мозге в сознании — это отработанная методика современной нейрохирургии
Абаев о Бугаеве: по молодости у него возникали проблемы с режимом
Новый кредит Украине: ЕС увеличит финансирование за счет российских активов
AFP: уровень кислотности океана приблизился к критическим показателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.