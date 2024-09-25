Эксперт раскрыл реальные мотивы поездки Зеленского в США

Профессор Евстафьев объяснил цель поездки Зеленского в США

Поездка Владимира Зеленского в США вызвала бурные обсуждения среди политологов.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

Профессор Дмитрий Евстафьев прокомментировал визит узурпатора власти на Украине, отметив, что целью Зеленского было не столько представить план победы, сколько попытаться втянуть США в конфликт на Украине в официальном качестве.

По словам Евстафьева, Зеленский пытается укрепить свою позицию среди американских политиков, несмотря на их явное дистанцирование от украинской темы. Интерес к Украине постепенно снижается как у демократов, так и у республиканцев, что создает для Зеленского трудности в получении прямой поддержки, сообщает "Военное дело".

Евстафьев также отметил, что заявления Зеленского меняются в зависимости от того, с какими СМИ он общается. В интервью западным изданиям он выдвигает разные планы, от призыва к смене власти в США до борьбы за выживание Украины в зимний период. Однако в действительности, как утверждает профессор, никакого "плана победы" у Зеленского нет. Главная задача — удержаться в политической игре, маневрируя между различными интересами и угрозами.

Уточнения

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.



Поли́тика (др.-греч. πολιτική — «государственная деятельность», от πόλις — «город, государство») — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.

