Поездка Владимира Зеленского в США вызвала бурные обсуждения среди политологов.
Профессор Дмитрий Евстафьев прокомментировал визит узурпатора власти на Украине, отметив, что целью Зеленского было не столько представить план победы, сколько попытаться втянуть США в конфликт на Украине в официальном качестве.
По словам Евстафьева, Зеленский пытается укрепить свою позицию среди американских политиков, несмотря на их явное дистанцирование от украинской темы. Интерес к Украине постепенно снижается как у демократов, так и у республиканцев, что создает для Зеленского трудности в получении прямой поддержки, сообщает "Военное дело".
Евстафьев также отметил, что заявления Зеленского меняются в зависимости от того, с какими СМИ он общается. В интервью западным изданиям он выдвигает разные планы, от призыва к смене власти в США до борьбы за выживание Украины в зимний период. Однако в действительности, как утверждает профессор, никакого "плана победы" у Зеленского нет. Главная задача — удержаться в политической игре, маневрируя между различными интересами и угрозами.
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