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Политолог Коновалов: Киеву не требуется разрешение для ударов по России

Силовые структуры » Военные новости

Украине не потребуется официальное подтверждение США на использование дальнобойного оружия для устранения целей в России. Об этом в беседе с NewsInfo.Ru рассказал военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века Иван Коновалов.

Политолог Коновалов: Киеву не требуется разрешение для ударов по России
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Дело в том, что все указания для нанесения ударов по РФ дальнобойными ракетами будут от Америки.

"Разницы нет никакой, в частном порядке или нет. Дело в том, что целеуказания для этих ракет будут все равно американские, значит участие американцев и британцев, если речь будет идти о ракетах Storm Shadow и SCALP, и французов будет подтверждено, и не нужно будет никаких других дополнительных подтверждений", — считает Коновалов.

Напомним, что последний визит Владимира Зеленского в США не принес результатов касательного разрешения для нанесения удары вглубь РФ дальнобойным оружием. А президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что если такой запрет снимут, то НАТО автоматически будет втянуто в конфликт на Украине. Это повлечет определенные последствия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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