21-летний воспитанник "Тюмени" Пальянов погиб на СВО

Из жизни ушел воспитанник футбольного клуба "Тюмень" Николай Пальянов. Спортсмен погиб в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

В соцсетях футбольного клуба написали, что Пальянову был 21 год.

"Пальянов Николай Викторович играл за наш клуб — в "Тюмени-2003". С детства отдавался футболу и всегда отстаивал все матчи. Вчера нам сообщили очень плохую новость, что Кольки не стало. Погиб на СВО", — написали на сайте "Тюмени".

Николай защищал ворота команды, был голкипером. На протяжении нескольких лет он занимался в Центре подготовки спортивного резерва ФК "Тюмень". Кроме футбола, Пальянов увлекался силовыми видами спорта, пишет "Чемпионат".

Уточнения

«Тюме́нь» — российский футбольный клуб из одноимённого города.

