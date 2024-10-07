Стратегический переворот: Литва передаст Украине конфискованные российские штаны

Согласно информации, размещенной на официальном сайте таможенной службы Литвы, в ходе физического досмотра пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Калининград-Москва, в почтовом вагоне были обнаружены и задержаны" военные предметы" — пять единиц камуфляжных брюк.
Литовские таможенные органы конфисковали данные товары и передадут их в качестве поддержки Украине. Ранее, в конце сентября, Вильнюс также изъял посылки с маскировочными сетками при досмотре поезда по этому же маршруту.
Действия литовских властей направлены на пресечение незаконного перемещения через границу возможных военных предметов, которые могут быть использованы в ходе конфликта на Украине. Конфискованные товары будут переданы украинской стороне в рамках оказания помощи.
Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км. Население составляет 2 893 887 человек (сентябрь, 2024).
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