Стратегический переворот: Литва передаст Украине конфискованные российские штаны

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно информации, размещенной на официальном сайте таможенной службы Литвы, в ходе физического досмотра пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Калининград-Москва, в почтовом вагоне были обнаружены и задержаны" военные предметы" — пять единиц камуфляжных брюк.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, CC BY 2.0

Литовские таможенные органы конфисковали данные товары и передадут их в качестве поддержки Украине. Ранее, в конце сентября, Вильнюс также изъял посылки с маскировочными сетками при досмотре поезда по этому же маршруту.

Действия литовских властей направлены на пресечение незаконного перемещения через границу возможных военных предметов, которые могут быть использованы в ходе конфликта на Украине. Конфискованные товары будут переданы украинской стороне в рамках оказания помощи.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе. Площадь — 65 302 км². Протяжённость с севера на юг — 280 км, а с запада на восток — 370 км. Население составляет 2 893 887 человек (сентябрь, 2024).

