Работают десантники: ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве обороны Российской Федерации сообщили представителям средств массовой информации об успешном выполнении боевой задачи расчетами артиллеристов-десантников гаубицы Д-30, входящих в состав группировки войск "Днепр".

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

В результате точного огневого удара был уничтожен управленческий пункт украинских войск, который находился на правобережной части Днепра в Херсонской области.

Артиллерийские расчеты организовали скрытые огневые позиции для эффективного поражения намеченных целей. Для установления точных координат объектов и вражеских сил взаимодействуют с операторами беспилотных летательных аппаратов, задача которых — обнаружение замаскированных укрытий, боевой техники и мест расположения личного состава противника. После получения данных координаты целей передаются непосредственно артиллеристам для нанесения ударов.

Осуществляется стрельба на расстояние до 15 километров с использованием осколочно-фугасных снарядов. Работа ведется в круглосуточном режиме, а время от момента определения цели до огневого поражения составляет всего несколько минут. Эффективность стрельбы характеризуется темпом до восьми выстрелов в минуту.