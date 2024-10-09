Эффективно и эффектно: политолог Ищенко отметил, что Россия нарастила огневую мощь и точность ударов

Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с ресурсом "Военное дело", проанализировал причины, позволившие ВС РФ значительно увеличить эффективность ударов по объектам на Украине.
По мнению Ищенко, рост числа точных ударов, в том числе по портам и судам с вооружением для ВСУ, обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, Россия улучшила работу раз разведки, что позволяет более эффективно выявлять среди гражданских судов те, что перевозят военные грузы.
Во-вторых, за последнее время удалось значительно ослабить противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря уничтожению значительной части поставленных Западом систем ПВО.
В-третьих, Россия существенно нарастила производство высокоточного оружия и накопила достаточные для ведения интенсивных боевых действий запасы.
Ищенко отмечает, что увеличение количества и качества российских средств поражения наблюдается с лета текущего года. Об этом свидетельствуют и сами украинские военные, которые всё чаще жалуются на возросшую мощь российских ударов.
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