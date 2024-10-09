Эффективно и эффектно: политолог Ищенко отметил, что Россия нарастила огневую мощь и точность ударов

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, в беседе с ресурсом "Военное дело", проанализировал причины, позволившие ВС РФ значительно увеличить эффективность ударов по объектам на Украине.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

По мнению Ищенко, рост числа точных ударов, в том числе по портам и судам с вооружением для ВСУ, обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, Россия улучшила работу раз разведки, что позволяет более эффективно выявлять среди гражданских судов те, что перевозят военные грузы.

Во-вторых, за последнее время удалось значительно ослабить противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря уничтожению значительной части поставленных Западом систем ПВО.

В-третьих, Россия существенно нарастила производство высокоточного оружия и накопила достаточные для ведения интенсивных боевых действий запасы.

Ищенко отмечает, что увеличение количества и качества российских средств поражения наблюдается с лета текущего года. Об этом свидетельствуют и сами украинские военные, которые всё чаще жалуются на возросшую мощь российских ударов.