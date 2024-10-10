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Новая схема не воевать. Украинцы попадают под мобилизацию и просто уходят в самоволку

0:38
Силовые структуры

Украинцы стали реже прятаться от работников ТЦК.

Новая схема не воевать. Украинцы попадают под мобилизацию и просто уходят в самоволку
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Попадая под мобилизацию, они просто позже уходят из военных частей в самовольное увольнение и возвращаются, где дома их потом не трогают "тцкшники".

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники.

Такая тенденция стала массовой после принятия нового проекта закона о мобилизации, что стало проблемой для Вооружённых сил Украины, которую не в состоянии купировать Генштаб. Граждане Незалежной не желают воевать и просто применяют различные схемы, как не попасть на передовую.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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