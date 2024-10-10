Фига в кармане. Лондон не разрешил Зеленскому бить западными ракетами удары вглубь РФ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский просил в Великобритании у тамошнего премьер-министра Кира Стармера разрешить Киеву наносить западными ракетами удары вглубь России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Однако получил отказ, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный".

Теперь Киев будет пытаться уговорить Эммануэля Макрона, но нет сомнений, что во Франции он тоже получит отказ.

В Британию Зеленский летел именно с целью получить одобрение и подать это как "перемогу". Вот поэтому об этом ничего не сказали в официальном заявлении администрации украинского лидера, а говорили только о пустом "плане победы".