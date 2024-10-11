Наемник с Запада: молдавскую армию возглавил бывший военный атташе в США

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о назначении Виталия Микова на пост начальника главного штаба и командующего национальной армией. Ранее Миков занимал должность военного атташе в США и возглавлял молдавский контингент миротворческих сил в Приднестровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Ранее, 23 сентября, Санду подписала приказ об отставке Эдуарда Охладчука с поста начальника главного штаба и командующего национальной армией. Министерство обороны Молдавии объяснило это решение истечением срока контракта Охладчука. В среду министр обороны Анатолий Носатый предложил кандидатуру Микова для занятия вакантной должности.

Указ о назначении Микова был опубликован на сайте администрации президента. В документе указано, что он будет возглавлять как главный штаб, так и всю национальную армию Молдавии.

Виталий Миков начал свою карьеру на посту военного атташе Молдавии в США в октябре 2018 года, став первым представителем страны на этой должности. С июля 2023 года он руководил молдавским контингентом миротворческих сил в зоне безопасности в Приднестровье.