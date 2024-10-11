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Надежда на жизнь: российские военные эвакуировали несколько мирных жителей из Угледара

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Силовые структуры » Военные новости

Российские военные вывезли несколько мирных граждан, оставшихся в Угледаре во время освобождения города, в безопасное место, сообщил РИА Новости информированный источник.

Надежда на жизнь: российские военные эвакуировали несколько мирных жителей из Угледара
Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY-SA 4.0

По его словам, эвакуированных немного, и это первая небольшая группа.

3 октября Министерство обороны России объявило, что благодаря решительным действиям войсковой группировки "Восток" Угледар взят под контроль. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что потеря Украиной контроля над Угледаром позволяет российским силам установить оперативный и визуальный контроль над логистическими маршрутами в районе Курахово.

Это открывает возможности для наступления на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник создал мощные оборонительные рубежи. Пушилин также подчеркнул, что к российским военным перешли многокилометровые подземные укрытия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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