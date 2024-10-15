На Донецком фронте без перемен: ВСУ назвали самые трудные участки фронта в ДНР

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обозначил три наиболее активных участка фронта, расположенных на линии соприкосновения в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, опубликованному в Telegram, наиболее ожесточенные бои ведутся на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях.

Между тем, Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Левадное в Запорожской области. Также российские подразделения отразили 14 атак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. В ходе боевых действий поражены 119 скоплений живой силы и техники противника, а также склады боеприпасов. Силами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS. Потери украинской стороны, по оценкам Минобороны, составили до 1765 военнослужащих.

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили значительное количество военной техники и вооружения ВСУ: 646 самолетов, 283 вертолета, 33605 беспилотников, 582 зенитных ракетных комплекса, 1472 реактивных системы залпового огня, 18625 танков и других бронемашин, 16146 орудий полевой артиллерии и 27251 единицу автомобильной техники.