Выдыхаешь, когда получается: командир с позывным Сава уничтожил более 50 дронов ВСУ

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир зенитно-ракетного отделения ВС РФ с позывным Сава уничтожил более полусотни украинских беспилотников, рассказал командующий зенитно-ракетной батареи группировки войск "Днепр" с позывным Битник в беседе с РИА Новости. По словам самого Савы, он решил служить в зоне СВО, чтобы подать пример собственным сыновьям.

Фото: commons.wikimedia.org by Azerelia, CC BY-SA 4.0

По словам Битника, среди ликвидированных командиром Савой целей — восемь беспилотников "Баба Яга" и корректировавший огонь вражеской артиллерии БПЛА самолётного типа "Валькирия". Также на счету военнослужащего два пуска из ПЗРК по штурмовой авиации ВСУ.

Зенитно-ракетное отделение Савы поразило более 100 воздушных целей. Военнослужащий награждён медалью Суворова за мужество и героизм, проявленные в зоне СВО.

По словам самого командира, он решил, что на службе Отечеству принесёт больше пользы, чем на гражданке.

"Моё государство воюет. А кто ещё? Должны помогать государству своему. У меня двое сыновей. Какой-то пример должен показывать своим сыновьям… Выдыхаешь, когда получается что-то. Особенно когда ночью работаешь по тяжёлым дронам. Такая относительно тяжёлая цель, и радуемся, когда сбиваем", — поделился боец.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту

