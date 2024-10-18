Киев заявил, что 11 000 солдат из КНДР проходят подготовку для СВО на стороне России

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

11 тысяч военнослужащих из КНДР проходят подготовку для участия в спецоперации на стороне армии РФ.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.

The War Zone, цитируя его, отмечает, что сейчас в России проходят подготовку 11 тыс. северокорейских солдат. Они "начнут воевать уже 1 ноября", уверен Буданов*.

Северокорейская армия будет использовать российское вооружение и боеприпасы, убеждён он. Первый отряд из 2,6 тыс. солдат поедет на Курский фронт.

Ранее НАТО опровергла заявления о переброске корейцев в Россию.

* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.