Киев заявил, что 11 000 солдат из КНДР проходят подготовку для СВО на стороне России 

11 тысяч военнослужащих из КНДР проходят подготовку для участия в спецоперации на стороне армии РФ.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*.
The War Zone, цитируя его, отмечает, что сейчас в России проходят подготовку 11 тыс. северокорейских солдат. Они "начнут воевать уже 1 ноября", уверен Буданов*.
Северокорейская армия будет использовать российское вооружение и боеприпасы, убеждён он. Первый отряд из 2,6 тыс. солдат поедет на Курский фронт.
Ранее НАТО опровергла заявления о переброске корейцев в Россию.
* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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