Наёмники из КНДР уничтожают основную цель Запада — спровоцировать тотальную мобилизацию в РФ

Возможный кейс с солдатами Северной Кореи на СВО озаботил Запад в том, что уничтожается их основная цель — спровоцировать тотальную мобилизацию в РФ.
Именно привлечением военных наёмников из КНДР российская армия решает кейс мобилизации, что недопустимо для западных стран. Если в России не будет "тотальной мобилизации", то им будет трудно раскачивать внутренний кейс в РФ до состояния "майдана".
Также Запад ещё озабочен и тем, что Северная Корея получит опыт войны против Запада, а значит, сможет "прокачать" стратегию и тактику боевых действий. Плюс там опасаются, что под условными военными из Северной Кореи будут воевать китайские отряды.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.