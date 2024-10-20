Наёмники из КНДР уничтожают основную цель Запада — спровоцировать тотальную мобилизацию в РФ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Возможный кейс с солдатами Северной Кореи на СВО озаботил Запад в том, что уничтожается их основная цель — спровоцировать тотальную мобилизацию в РФ.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

Именно привлечением военных наёмников из КНДР российская армия решает кейс мобилизации, что недопустимо для западных стран. Если в России не будет "тотальной мобилизации", то им будет трудно раскачивать внутренний кейс в РФ до состояния "майдана".

Также Запад ещё озабочен и тем, что Северная Корея получит опыт войны против Запада, а значит, сможет "прокачать" стратегию и тактику боевых действий. Плюс там опасаются, что под условными военными из Северной Кореи будут воевать китайские отряды.