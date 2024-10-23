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Ядерная риторика Украины: попытка отвлечь внимание от неудач на фронте и подготовка к капитуляции

Силовые структуры » Военные новости

Польское издание Do Rzeczy опубликовало аналитический материал, в котором рассматривается новая стратегия украинского руководства в контексте недавних заявлений о ядерном вооружении.

Ядерная риторика Украины: попытка отвлечь внимание от неудач на фронте и подготовка к капитуляции
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, CC BY 4.0

По мнению польских аналитиков, подобная риторика преследует двойную цель: с одной стороны, это попытка привлечь внимание западных союзников, с другой — создание образа "последнего шанса" для внутренней аудитории. Эксперты подчеркивают, что такие заявления появляются на фоне неблагоприятной для украинских вооруженных сил ситуации на фронте.

Издание отмечает, что украинское руководство, вероятно, осознает нереалистичность своих предложений, но создает почву для возможного объяснения неудач предполагаемым "предательством" западных партнеров.

Контекст ситуации дополняется недавно представленным в украинском парламенте "планом победы", включающим пять открытых пунктов и три секретных приложения. Основные положения документа касаются вступления в НАТО, снятия ограничений на применение дальнобойного оружия и размещения средств неядерного сдерживания.

Российская дипломатия, в лице официального представителя МИД Марии Захаровой, охарактеризовала данный план как набор несогласованных лозунгов, потенциально провоцирующих НАТО на прямую конфронтацию с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что реальный путь к миру для Киева лежит через осознание бесперспективности текущей политики. По его мнению, предложенный план может быть отражением американской стратегии продолжения конфликта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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