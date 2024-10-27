Подсчёт трупов продолжается. Русские БПЛА уничтожили тренировочный лагерь Иностранного легиона

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне вечером беспилотники "Герань" ударили по тренировочному лагерю Иностранного легиона, уничтожив его.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

По информации, он располагался на территории одного из украинских санаториев. Потери среди польских и французских наёмников уточняются.

А между тем, на Купянском участке активизировались ДРГ, пытаясь просочиться в наш оперативный тыл. В состав групп входят преимущественно иностранцы, которые служат или служили в НАТО в Великобритании и Польше. Эту версию подтвердили шевроны, снятые с формы убитых боевиков — в том числе SAS (Special Air Service) — британских войск специального назначения.

Разумеется, что документов с собой у них не было, и один вывод — в рядах ВСУ воюют профессиональные наёмники стран НАТО.

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