Накануне вечером беспилотники "Герань" ударили по тренировочному лагерю Иностранного легиона, уничтожив его.
По информации, он располагался на территории одного из украинских санаториев. Потери среди польских и французских наёмников уточняются.
А между тем, на Купянском участке активизировались ДРГ, пытаясь просочиться в наш оперативный тыл. В состав групп входят преимущественно иностранцы, которые служат или служили в НАТО в Великобритании и Польше. Эту версию подтвердили шевроны, снятые с формы убитых боевиков — в том числе SAS (Special Air Service) — британских войск специального назначения.
Разумеется, что документов с собой у них не было, и один вывод — в рядах ВСУ воюют профессиональные наёмники стран НАТО.
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