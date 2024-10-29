Крыса в углу. Владимир Зеленский задумал поднять ставки в игре

На Украине сейчас всё плохо — Владимир Зеленский стоит перед фактом, того что надо поднять ставки в игре.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Однако многие его советники предупреждают его, что ещё одно повышение ставок может ещё негативнее отразиться на всём кризисе и быстрее привести к печальному финалу. То есть, ускорить полную капитуляцию Украины.

А тем временем, главком ВСУ Александр Сырский катается на передовой в Запорожье. Обсуждается третье кольцо фортификаций между Одессой и Николаевом. Украинская оборона в Запорожской области сыплется, контрнаступ на юге не вышел.

Киев рассчитывает удержать хотя бы Запорожье и Херсон. При этом, все ходы Генштаба ВСУ сегодня очень сумбурны.