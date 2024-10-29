Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года
Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию
Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи
Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога
Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара
Кофеин и головные боли: помощь или причина страданий

Крыса в углу. Владимир Зеленский задумал поднять ставки в игре

Силовые структуры

На Украине сейчас всё плохо — Владимир Зеленский стоит перед фактом, того что надо поднять ставки в игре.

Крыса в углу. Владимир Зеленский задумал поднять ставки в игре
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Однако многие его советники предупреждают его, что ещё одно повышение ставок может ещё негативнее отразиться на всём кризисе и быстрее привести к печальному финалу. То есть, ускорить полную капитуляцию Украины.

А тем временем, главком ВСУ Александр Сырский катается на передовой в Запорожье. Обсуждается третье кольцо фортификаций между Одессой и Николаевом. Украинская оборона в Запорожской области сыплется, контрнаступ на юге не вышел.

Киев рассчитывает удержать хотя бы Запорожье и Херсон. При этом, все ходы Генштаба ВСУ сегодня очень сумбурны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Еда и рецепты
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию Игорь Буккер Вездеход Пластун. Российский универсальный боец для сложных условий Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Последние материалы
Дюжев запрещает сыновьям смотреть Бригаду: как жестокие фильмы отражаются на психике детей
Уличные тренировки осенью: как оставаться активным в холодное время года
Устраните отеки: секреты от нутрициолога, которые изменят вашу жизнь
Правительство увидело перспективу запуска рейсов в Танзанию
Как сократить расходы на такси: лучшие лайфхаки
Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи
Депутаты заявили о препятствиях для введения туристического налога
Необычный лайфхак для консервации от профессионального повара
Крыса в углу. Владимир Зеленский задумал поднять ставки в игре
Кофеин и головные боли: помощь или причина страданий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.