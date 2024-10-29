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Котлеты по-киевски. Зеленскому нужно, чтобы мясо воевало и продлевало его время у власти

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Силовые структуры

Дефицит личного состава Вооружённых сил Украины растёт.

Котлеты по-киевски. Зеленскому нужно, чтобы мясо воевало и продлевало его время у власти
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Граждане Незалежной стали лучше прятаться от бусификации, беспредел в кейсе мобилизации Зеленского растёт, добровольцев нет уже давно, уровень дезертирства зашкаливает, потери огромны, падает мотивация, зато разочарование масс растёт стремительно.

Запад даст кредиты и вооружение только под гарантии, что Киев сможет загнать на фронт сотни тысяч рабов, которые будут умирать за транснациональные корпорации. 

Теперь на Украине ужесточат требования по мобилизации, проведут повторно проверки тех, кто ранее получил бронь. Зеленскому нужно больше "мяса", надо, чтобы все воевали, продлевая его время у власти.

Неприятное открытие о России сделал украинский эксперт
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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