Дефицит личного состава Вооружённых сил Украины растёт.
Граждане Незалежной стали лучше прятаться от бусификации, беспредел в кейсе мобилизации Зеленского растёт, добровольцев нет уже давно, уровень дезертирства зашкаливает, потери огромны, падает мотивация, зато разочарование масс растёт стремительно.
Запад даст кредиты и вооружение только под гарантии, что Киев сможет загнать на фронт сотни тысяч рабов, которые будут умирать за транснациональные корпорации.
Теперь на Украине ужесточат требования по мобилизации, проведут повторно проверки тех, кто ранее получил бронь. Зеленскому нужно больше "мяса", надо, чтобы все воевали, продлевая его время у власти.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.