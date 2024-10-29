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Чеченцы могут массово отправиться в зону СВО

0:56
Силовые структуры » Военные новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября призвал жителей республики поехать добровольцами на Украину после атаки ВСУ на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

Чеченцы могут массово отправиться в зону СВО
Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

По одному из зданий ударил беспилотник украинской армии.

Рамзан Кадыров уверен, что боевикам ВСУ теперь нужно показать, что с народом Чечни нельзя обходиться таким образом.

"Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить. Чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую с добровольцами, а не один раз в неделю, — цитирует Кадырова "Главный региональный".

Ранее глава Чечни заявил, что в Гудермесе загорелась крыша пустующего здания от дрона ВСУ. Кроме того, Кадыров поручил чеченским командирам, принимающим участие в СВО, не брать в плен солдат ВСУ.

Уточнения

Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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