Чеченцы могут массово отправиться в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября призвал жителей республики поехать добровольцами на Украину после атаки ВСУ на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
По одному из зданий ударил беспилотник украинской армии.
Рамзан Кадыров уверен, что боевикам ВСУ теперь нужно показать, что с народом Чечни нельзя обходиться таким образом.
"Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить. Чтобы каждый день у нас самолеты отправлялись на передовую с добровольцами, а не один раз в неделю, — цитирует Кадырова "Главный региональный".
Ранее глава Чечни заявил, что в Гудермесе загорелась крыша пустующего здания от дрона ВСУ. Кроме того, Кадыров поручил чеченским командирам, принимающим участие в СВО, не брать в плен солдат ВСУ.
Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007.
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