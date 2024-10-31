Лукашенко: генералы ВСУ просили меня связаться с Путиным, чтобы остановить войну

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В 2002 году генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко и просили его помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить боевые действия.

Фото: website President of the Russian Federation by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Об этом рассказал сам Лукашенко.

Он добавил, что его страну считают "соагрессором", поскольку с ее территории ВС РФ вошли на украинскую территорию.

Президент Белоруссии считает, что спустя некоторое время все узнают, кто спровоцировал часть войск РФ, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев.

"Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: "Давай договоримся, не будем и так далее", — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, тогда Россия все таки поверила Западу и отвела войска от Киева.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

