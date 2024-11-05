После взятия Селидово ВС РФ начали наступление на Днепропетровскую область

После взятия Селидово российские войска начали наступление на запад, прямо к Днепропетровской области.
Об этом сообщает западная пресса.
Российская армия уже взяла населённый пункт Григоровка западнее Селидово и начала атаковать Петровку, отмечает обозреватель Юлиан Рёпке, ссылаясь на геолоцированные кадры боев из Интернета.
С данного участка до Днепропетровской области российским бойцам остался 21 километр, подчёркивает немецкий аналитик.
Ранее он писал об угрозе котла для ВСУ южнее, в районе города Курахово, который сейчас будет на слуху у военных корреспондентов.
Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.