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После взятия Селидово ВС РФ начали наступление на Днепропетровскую область

Силовые структуры

После взятия Селидово российские войска начали наступление на запад, прямо к Днепропетровской области.

После взятия Селидово ВС РФ начали наступление на Днепропетровскую область
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Об этом сообщает западная пресса.

Российская армия уже взяла населённый пункт Григоровка западнее Селидово и начала атаковать Петровку, отмечает обозреватель Юлиан Рёпке, ссылаясь на геолоцированные кадры боев из Интернета.

С данного участка до Днепропетровской области российским бойцам остался 21 километр, подчёркивает немецкий аналитик.

Ранее он писал об угрозе котла для ВСУ южнее, в районе города Курахово, который сейчас будет на слуху у военных корреспондентов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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