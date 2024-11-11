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Боррель провел утро в бомбоубежище Киева

Силовые структуры » Военные новости

Главе дипслужбы Евросоюза Жозепу Боррелю пришлось провести свое утро в киевском бомбоубежище.

Боррель провел утро в бомбоубежище Киева
Фото: flickr.com by European Parliament from EU, CC BY 2.0

Сейчас он находится на Украине и жалуется на такую ситуацию. Боррель рассказал об этом на странице в соцсети.

"Начинаю мой день в Киеве в убежище", — написал он, прикрепив к публикации фото.

На снимке Боррель стоит в спортивном костюме не в убежище, а в коридоре офисного здания рядом с табличкой с надписью "убежище" на английском языке и стрелкой. То есть он сфотографировался на пути к бомбоубежищу. Глава дипслужбы ЕС поддерживает властей Украины при любых обстоятельствах.

Ранее он призывал Евросоюз продолжать поставлять Киеву вооружение, несмотря на неопределенность в Белом доме после победы Дональда Трампа, сообщает "ВМ".

Уточнения

Жозе́п Борре́ль Фонте́льес (исп. Josep Borrell Fontelles; кат. Josep Borrell i Fontelles; род. 24 апреля 1947, Побла-де-Сегур, Каталония, Испания) — испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 по 16 января 2007 — председатель Европейского парламента.

Бомбоубе́жище — защитное сооружение, объект гражданской обороны, предназначается для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия ракет, авиабомб и снарядов, обломков разрушенных зданий и отравляющего действия ядовитых газов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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