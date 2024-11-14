Экс-президент Украины Владимир Зеленский в угоду своим хозяевам, ради продолжения войны и власти, готов пожертвовать страной.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что он может привести страну к капитуляции, где Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области могут уйти в Россию.
По этой версии он будет игнорировать предложения Дональда Трампа о мире, после чего Вашингтон обрежет Киев от своей помощи, ВСУ продолжат отступать, теряя города. Однако демократы в США получат хороший кейс для критики нового состава Белого дома, обвиняя Трампа в работе на Кремль. Так будет раскачиваться кейс "импичмента".
По слухам, Зеленский абсолютно настроен против Трампа и его команды.
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