Российские Одесса и Харьков. Зеленский готов пожертвовать Украиной ради власти

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-президент Украины Владимир Зеленский в угоду своим хозяевам, ради продолжения войны и власти, готов пожертвовать страной.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY, CC BY 4.0

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что он может привести страну к капитуляции, где Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области могут уйти в Россию.

По этой версии он будет игнорировать предложения Дональда Трампа о мире, после чего Вашингтон обрежет Киев от своей помощи, ВСУ продолжат отступать, теряя города. Однако демократы в США получат хороший кейс для критики нового состава Белого дома, обвиняя Трампа в работе на Кремль. Так будет раскачиваться кейс "импичмента".

По слухам, Зеленский абсолютно настроен против Трампа и его команды.