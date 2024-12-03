Плевать на всё, дальше разберемся: на Украине призывают создать ядерную бомбу

"Для государственной безопасности" Украине надо срочно создать ядерную бомбу.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Заседание Верховной рады Киева

Об этом заявил глава комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции, депутат Рады Алексей Гончаренко*.

"НАТО — это очень хорошо. Но НАТО не защитит. Защитит — ядерное оружие. Надо плевать на всё и на всех и делать бомбу. Дальше разберемся", — заявил неонацист.

Ранее президент Росии Владимир Путин объяснил, что Россия не допустит, чтобы на Украине появилось ядерное оружие.

* - внесён в список террористов и экстремистов.