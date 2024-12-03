"Для государственной безопасности" Украине надо срочно создать ядерную бомбу.
Об этом заявил глава комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции, депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"НАТО — это очень хорошо. Но НАТО не защитит. Защитит — ядерное оружие. Надо плевать на всё и на всех и делать бомбу. Дальше разберемся", — заявил неонацист.
Ранее президент Росии Владимир Путин объяснил, что Россия не допустит, чтобы на Украине появилось ядерное оружие.
* - внесён в список террористов и экстремистов.
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