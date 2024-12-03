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Плоды авантюры Зеленского. Падение Курахово приведёт к объединению ВС РФ с разных флангов

Силовые структуры

Авантюра Владимира Зеленского в Курской области стала причиной обвала Донецкого фронта, а падение Курахово приведёт к объединению армии РФ с разных флангов.

Российские бойцы
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Российские бойцы

Об этом заявляют украинские ресурсы, отмечая, что потом ВС РФ окружат Покровск с юга.

Российская армия за минувшие сутки продвинулась в ключевом для обороны Курахово посёлке Старые Терны, пишет Deep State. По словам авторов укропортала, часть села уже под русскими.

Падение Старых Тернов, выходящих на дамбу Кураховской ТЭС, сделает проблематичной оборону промышленной зоны электростанции, да и само Курахово будет потеряно.

Именно Кураховский участок станет катализатором обвала обороны ВСУ. Сейчас армия России идёт в наступление по всей ЛБС, что растягивает резерв ВСУ. Зеленский жертвует Донбассом, чтобы держать Курщину, которую Киев использует только ради пиара.

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