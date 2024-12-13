Все ракеты достигли целей. Нерадостный итог для украинской энергетики в пятницу 13-го

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 13 декабря, российская армия несла массированные удары ракетами и беспилотниками по военной и критической инфраструктуре Украины.

Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов

Сообщается, что более сотни ракет и более 120 БПЛА участвовали в комбинированной атаке. Мощные взрывы в Одесской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Во многих городах уже отмечены массовые отключения электроэнергии. Несмотря на работу комплексов ПВО, в киевской области слышны громкие взрывы на земле. Украинские ресурсы пишут, что в небе находились стратегические бомбардировщики и несколько самолётов МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами".

Масштабные поражения энергетической инфраструктуры уже начинают подтверждать главы администраций Украины. Под серьёзным ракетным ударом западная часть Украины

Для украинской энергетики сегодня будет нерадостный итог. Очень болезненные удары — все ракеты достигли целей.

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