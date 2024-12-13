Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алмазный Меркурий: чем удивила ближайшая к Солнцу планета
Липосакция: реальность и мифы об идеальной фигуре
Какой неожиданный полезный продукт может вызывать отёки
Вы и не подозревали: обычный овощ прекрасно укрепит ваш организм
Путешествие за пределы звёзд: новый способ преодолеть световые годы
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей
Эти методы помогут сохранить контроль над машиной зимой
Пермское предприятие поставит 2000 высокотехнологичных кранов в год
На Луне обнаружена пещера, которая может помочь в колонизации

Все ракеты достигли целей. Нерадостный итог для украинской энергетики в пятницу 13-го

1:06
Силовые структуры

Сегодня, 13 декабря, российская армия несла массированные удары ракетами и беспилотниками по военной и критической инфраструктуре Украины.

Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов
Фото: United States Air Force by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старший летчик ВВС США Джозеф Атон на самолете B-1B "Лансер" сбрасывает шесть боеприпасов

Сообщается, что более сотни ракет и более 120 БПЛА участвовали в комбинированной атаке. Мощные взрывы в Одесской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Во многих городах уже отмечены массовые отключения электроэнергии. Несмотря на работу комплексов ПВО, в киевской области слышны громкие взрывы на земле. Украинские ресурсы пишут, что в небе находились стратегические бомбардировщики и несколько самолётов МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами".

Масштабные поражения энергетической инфраструктуры уже начинают подтверждать главы администраций Украины. Под серьёзным ракетным ударом западная часть Украины

Для украинской энергетики сегодня будет нерадостный итог. Очень болезненные удары — все ракеты достигли целей.

Минобороны показало кадры пуска ракеты Оникс в Средиземном море
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей
Авто
Как защитить двигатель зимой: главные ошибки водителей Аудио 
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак Аудио 
Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку
Новости спорта
Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Последние материалы
Все ракеты достигли целей. Нерадостный итог для украинской энергетики в пятницу 13-го
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей
Эти методы помогут сохранить контроль над машиной зимой
Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ
Пермское предприятие поставит 2000 высокотехнологичных кранов в год
На Луне обнаружена пещера, которая может помочь в колонизации
Этот вид спорта прокачает вашу память на максимум!
Собаки помогают в борьбе с лесными заболеваниями в Великобритании
В каком случае стоит подождать снижения цен на новостройки, а в каком лучше поторопиться
Простые шаги для плавного снижения веса перед праздниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.