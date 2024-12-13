Все ракеты достигли целей. Нерадостный итог для украинской энергетики в пятницу 13-го

Сегодня, 13 декабря, российская армия несла массированные удары ракетами и беспилотниками по военной и критической инфраструктуре Украины.
Сообщается, что более сотни ракет и более 120 БПЛА участвовали в комбинированной атаке. Мощные взрывы в Одесской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.
Во многих городах уже отмечены массовые отключения электроэнергии. Несмотря на работу комплексов ПВО, в киевской области слышны громкие взрывы на земле. Украинские ресурсы пишут, что в небе находились стратегические бомбардировщики и несколько самолётов МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами".
Масштабные поражения энергетической инфраструктуры уже начинают подтверждать главы администраций Украины. Под серьёзным ракетным ударом западная часть Украины
Для украинской энергетики сегодня будет нерадостный итог. Очень болезненные удары — все ракеты достигли целей.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.