Антракт для Ахметова. Ответ за атаку по Таганрогу и Капустину Яру ещё впереди

Удары по энергетической инфраструктуры Украины в пятницу 13-го весьма проредили активы украинского олигарха Рината Ахметова.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

По всей вероятности, это контрольный выстрел в энергосистему страны, пишет Telegram-канал "Образ будущего".

На Украине уже начались экстренные отключения тепла, воды и света. Наступают морозы, а значит, отключения будут продолжаться до самой весны.

Износ энергетической инфраструктуры критический. Вся украинская железная дорога отказалась от электровозов, перейдя на тепловозы. Крупные города Украины с понедельника останутся без троллейбусов и трамваев. Метро работать будет только в столице, да и то, в основном, как бомбоубежище.

Но Зеленский сам сознательно спровоцировал этот удар. Они будут продолжаться и дальше, поскольку просроченный президент Украины не собирается отказываться от ударов ATACMS по России.

Но и ответ за атаку по Таганрогу и Капустину Яру ещё впереди.