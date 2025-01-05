Немцы предсказали скорый захват ДНР и ЛНР

Россия очень близка к тому, чтобы начать полностью контролировать ЛНР и ДНР: военные активно сдвигают линии фронта и продолжают идти вперед. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотострелковая дивизия

В материале сказано, что сейчас ВС РФ обходят с юга Красноармейск (украинское название — Покровск) — бойцы ВС РФ "близки к тому, чтобы достигнуть административной границы Днепропетровской области".

"Ее избавили от наземных боев с начала конфликта в 2022 году", — отметили в материале.

Также немецкие журналисты утверждают, что и сам Владимир Зеленский признал постоянное продвижение российской армии, сообщает ТАСС.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

