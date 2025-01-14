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Как НАТО делает бизнес за счет мобилизованных украинцев?

1:22
Силовые структуры » Военные новости

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что НАТО делает бизнес на жизнях мобилизованных ребят на Украине.

Украинские военные
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинские военные

По его словам, в начале СВО обучение военному делу за рубежом подавалось как стандарт качества. Бригадам, которых учили зарубежом, в Незалежной присваивали негласный статус элитных. Однако позднее это стало больше похоже на показуху и "распил бюджета".

Инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко попал в плен на границе с Белгородчиной. Он рассказал о своем заграничном опыте.

"Первый раз проходил курс молодого бойца в Англии… Европейцы не понимают, что такое дроны, как с этим работать. Второй раз учился у французов, в главном учебном центре сухопутных войск в Ла-Куртине. И в Британии, и во Франции инструкторы говорили: вы больше приехали нас научить, а не мы вас", — рассказал Бычко.

Ранее медийный украинский комбат Денис Ярославский в одном интервью рассказал, что Киев платит Франции за каждого обученного там военного от 7 до 10 тысяч евро, пишет KP. RU.

Таким образом, как уточнил автор материала, Запад выделяет Украине финансовую помощь, которая возвращается в виде платы за бесполезное обучение.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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