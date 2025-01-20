Welt: страны НАТО не готовы к встрече с ВС РФ

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

Издание Welt сообщает о растущей угрозе, которую Россия представляет для НАТО. В самом альянсе признают свою неготовность к потенциальному военному конфликту с Россией.

Отмечается, что страны НАТО недостаточно эффективны в области радиоэлектронной борьбы, их противовоздушная оборона не соответствует современным требованиям, а также ощущается нехватка беспилотных летательных аппаратов.

Автор статьи, немецкий журналист и военный репортер Ибрагим Набер, являющийся главным репортером Die Welt и работающий как на телеканале Welt TV, так и в ежедневной газете медиакомпании, пишет, что Россия наращивает вооружение в объемах, превышающих потребности для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Министерство обороны Германии предупреждает о серьезной угрозе, которую это представляет для стран-членов НАТО.

Эксперты полагают, что российское нападение может произойти в обозримом будущем. При этом отмечается, что немецкие вооруженные силы не готовы к такому развитию событий, а в некоторых областях и вовсе не боеспособны.

Даже если давление со стороны президента США Дональда Трампа приведет к прекращению боевых действий на Украине в текущем году, ситуация с безопасностью в Европе, по мнению автора, останется напряженной. Представители германских силовых структур считают, что, учитывая текущие темпы роста российского вооружения, к 2028 году Россия будет представлять собой "серьезную военную угрозу" для НАТО с использованием обычных вооружений. Предполагается, что к 2026 году Кремль приложит все усилия, чтобы установить контроль над присоединенными Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины.

Уже сейчас Россия наращивает вооружение сверх потребностей своих войск, задействованных на Украине. Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью WELT AM SONNTAG сообщил, что у российской армии с каждым месяцем появляется все больше танков, боеприпасов, ракет и беспилотников. Он отметил рост производства и увеличение запасов на складах. Фройдинг подчеркнул, что нельзя с уверенностью утверждать о наличии у России планов нападения, однако, по его словам, Москва создает для этого все необходимые условия.

По данным силовых ведомств, Кремль в значительной степени восполняет свои кадровые и материальные потери на Украине и способен наращивать резервы в определенных областях. Сообщается, что в настоящее время Россия производит около трех тысяч планирующих бомб в месяц, весом до трех тонн в зависимости от модификации, а также тысячи высокоточных планирующих бомб УМПБ Д (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) с дальностью действия до 100 километров.

Российские государственные и частные компании ежегодно производят полтора миллиона беспилотников, управляемых от первого лица с помощью камеры. Кроме того, Россия производит не менее шести тысяч беспилотников дальнего радиуса действия типа "Шахед". Отмечается, что многие компоненты для этих беспилотных летательных аппаратов поставляются из Китая.

Европейские разведывательные службы отмечают продолжающийся рост численности российской армии. По их данным, Москва ежемесячно набирает около 30 тысяч военнослужащих, привлекая их высокими денежными выплатами. В прошлом году Путин отдал приказ об увеличении численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих.

Российская армия также получает поддержку от иностранных военных. Сообщается, что около 12 тысяч северокорейцев, по некоторым данным, уже переброшены в страну. Для сравнения, численность действующей немецкой армии составляет 180 тысяч военнослужащих.

Председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) назвала наращивание вооружений Кремлем "огромной угрозой" для Европы. В интервью WELT AM SONNTAG она заявила, что у России внушительное количество военнослужащих и огромный выбор мощной техники.

Уточнения

Гла́вное управле́ние Генера́льного шта́ба Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган военной разведки Вооружённых сил Российской Федерации, более известный под своим прежним наименованием — Гла́вное разве́дывательное управле́ние (ГРУ).

