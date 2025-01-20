Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревня в штате Нью-Йорк названа одной из лосиных столиц Америки
Как ухаживать за каланхоэ для продолжительного цветения
Иностранные банки уходят из России
Месяц рождения и стиль правления: что говорят звезды?
Квартира в новостройке: что проверить перед покупкой
Суд обязал МВД возместить ущерб за недействительный паспорт
Можете ли вы решить задачу, которая озадачила выпускников Гарварда
Почему бензин в России такой дорогой? Сравним с другими странами
Зачистка от Трампа — ряд высокопоставленных чиновников США теряют свои посты

Welt: страны НАТО не готовы к встрече с ВС РФ

Силовые структуры » Военные новости
Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

Издание Welt сообщает о растущей угрозе, которую Россия представляет для НАТО. В самом альянсе признают свою неготовность к потенциальному военному конфликту с Россией.

Отмечается, что страны НАТО недостаточно эффективны в области радиоэлектронной борьбы, их противовоздушная оборона не соответствует современным требованиям, а также ощущается нехватка беспилотных летательных аппаратов.

Автор статьи, немецкий журналист и военный репортер Ибрагим Набер, являющийся главным репортером Die Welt и работающий как на телеканале Welt TV, так и в ежедневной газете медиакомпании, пишет, что Россия наращивает вооружение в объемах, превышающих потребности для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Министерство обороны Германии предупреждает о серьезной угрозе, которую это представляет для стран-членов НАТО.

Эксперты полагают, что российское нападение может произойти в обозримом будущем. При этом отмечается, что немецкие вооруженные силы не готовы к такому развитию событий, а в некоторых областях и вовсе не боеспособны.

Даже если давление со стороны президента США Дональда Трампа приведет к прекращению боевых действий на Украине в текущем году, ситуация с безопасностью в Европе, по мнению автора, останется напряженной. Представители германских силовых структур считают, что, учитывая текущие темпы роста российского вооружения, к 2028 году Россия будет представлять собой "серьезную военную угрозу" для НАТО с использованием обычных вооружений. Предполагается, что к 2026 году Кремль приложит все усилия, чтобы установить контроль над присоединенными Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины.

Уже сейчас Россия наращивает вооружение сверх потребностей своих войск, задействованных на Украине. Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью WELT AM SONNTAG сообщил, что у российской армии с каждым месяцем появляется все больше танков, боеприпасов, ракет и беспилотников. Он отметил рост производства и увеличение запасов на складах. Фройдинг подчеркнул, что нельзя с уверенностью утверждать о наличии у России планов нападения, однако, по его словам, Москва создает для этого все необходимые условия.

По данным силовых ведомств, Кремль в значительной степени восполняет свои кадровые и материальные потери на Украине и способен наращивать резервы в определенных областях. Сообщается, что в настоящее время Россия производит около трех тысяч планирующих бомб в месяц, весом до трех тонн в зависимости от модификации, а также тысячи высокоточных планирующих бомб УМПБ Д (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) с дальностью действия до 100 километров.

Российские государственные и частные компании ежегодно производят полтора миллиона беспилотников, управляемых от первого лица с помощью камеры. Кроме того, Россия производит не менее шести тысяч беспилотников дальнего радиуса действия типа "Шахед". Отмечается, что многие компоненты для этих беспилотных летательных аппаратов поставляются из Китая.

Европейские разведывательные службы отмечают продолжающийся рост численности российской армии. По их данным, Москва ежемесячно набирает около 30 тысяч военнослужащих, привлекая их высокими денежными выплатами. В прошлом году Путин отдал приказ об увеличении численности армии до 1,5 миллиона военнослужащих.

Российская армия также получает поддержку от иностранных военных. Сообщается, что около 12 тысяч северокорейцев, по некоторым данным, уже переброшены в страну. Для сравнения, численность действующей немецкой армии составляет 180 тысяч военнослужащих.

Председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) назвала наращивание вооружений Кремлем "огромной угрозой" для Европы. В интервью WELT AM SONNTAG она заявила, что у России внушительное количество военнослужащих и огромный выбор мощной техники.

Уточнения

Гла́вное управле́ние Генера́льного шта́ба Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции — орган внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации и центральный орган военной разведки Вооружённых сил Российской Федерации, более известный под своим прежним наименованием — Гла́вное разве́дывательное управле́ние (ГРУ).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Данилы Козловского в Дубае
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Данилы Козловского в Дубае Аудио 
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Последние материалы
Деревня в штате Нью-Йорк названа одной из лосиных столиц Америки
Иностранные банки уходят из России
Как ухаживать за каланхоэ для продолжительного цветения
Месяц рождения и стиль правления: что говорят звезды?
Квартира в новостройке: что проверить перед покупкой
Суд обязал МВД возместить ущерб за недействительный паспорт
Welt: страны НАТО не готовы к встрече с ВС РФ
Можете ли вы решить задачу, которая озадачила выпускников Гарварда
Почему бензин в России такой дорогой? Сравним с другими странами
Зачистка от Трампа — ряд высокопоставленных чиновников США теряют свои посты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.