Российский лётчик уничтожил самолет с техникой ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский военный летчик с позывным Комиссар смог ликвидировать транспортный самолет Ан-124, который перевозил технику для ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

По словам самого Комиссара, за все время службы на СВО он сделал свыше 300 вылетов, порядка 70 процентов из которых закончились полным поражением целей.

"Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных", — рассказал военный летчик.

За то что он сбил самолет с техникой ВСУ на аэродроме противника, ему вручили орден Мужества, сообщает KP. RU.

Уточнения

Ан-124 (имя собственное: «Руслан»; шифр в ОКБ и МАП: Изделие 400; по кодификации NATO: «Condor») — тяжёлый транспортный самолёт разработки ОКБ имени О. К. Антонова.



