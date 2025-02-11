Россия испытала гибрид БПЛА и реактивного боеприпаса массой до 20 кг

Россия испытала гибридное оружие

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В России активно ведется разработка новых видов вооружений. Об одной из новых разработок, комплексе «Солист», пишет Царьград.

Фото: Сайт Министерства обороны России Министр обороны России Андрей Белоусов

Армия России провела испытания нового гибридного оружия, которое сочетает в себе точность корректируемого снаряда, манёвренность БПЛА и реактивную тягу. Эта система способна атаковать цели на расстоянии до 10 км и управляется оператором через FPV-очки из укрытия на расстоянии 2 км от точки запуска, несёт в себе боеголовки от РПГ-7 и СПГ-9

Оружие транспортируется в одноразовом тубусе, оно устойчиво к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Уточнения

СПГ-9 — советский станковый противотанковый гранатомёт.

