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Россия испытала гибрид БПЛА и реактивного боеприпаса массой до 20 кг

Россия испытала гибридное оружие
0:44
Силовые структуры » Военные новости

В России активно ведется разработка новых видов вооружений. Об одной из новых разработок, комплексе «Солист», пишет Царьград. 

Министр обороны России Андрей Белоусов
Фото: Сайт Министерства обороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов

Армия России провела испытания нового гибридного оружия, которое сочетает в себе точность корректируемого снаряда, манёвренность БПЛА и реактивную тягу. Эта система способна атаковать цели на расстоянии до 10 км и управляется оператором через FPV-очки из укрытия на расстоянии 2 км от точки запуска, несёт в себе боеголовки от РПГ-7 и СПГ-9

Оружие транспортируется в одноразовом тубусе, оно устойчиво к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Уточнения

СПГ-9 — советский станковый противотанковый гранатомёт.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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