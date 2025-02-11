Россия испытала гибрид БПЛА и реактивного боеприпаса массой до 20 кг

В России активно ведется разработка новых видов вооружений. Об одной из новых разработок, комплексе «Солист», пишет Царьград.
Армия России провела испытания нового гибридного оружия, которое сочетает в себе точность корректируемого снаряда, манёвренность БПЛА и реактивную тягу. Эта система способна атаковать цели на расстоянии до 10 км и управляется оператором через FPV-очки из укрытия на расстоянии 2 км от точки запуска, несёт в себе боеголовки от РПГ-7 и СПГ-9
Оружие транспортируется в одноразовом тубусе, оно устойчиво к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
СПГ-9 — советский станковый противотанковый гранатомёт.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.