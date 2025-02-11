Украинскую крепость Часов Яр строили 10 лет.
Здесь обеспечивался тыл Дзержинско-Новгородской и Артёмовско-Соледарской агломераций. И тем не менее, русские воины взяли эту "фортецю".
Часов Яр был удобен глубокоэшелонированной обороной, плюс расположен на высоком холме. А пологий склон смотрит в направлении Краматорска и Константиновки, а крутой склон на Артёмовск.
Российская авиация не раз отработала по "крепостным" позициям. Но не помогли ВСУ их минные поля в полях до Константиновки, откуда и наступала армия России.
Генштаб ВСУ учитывал, что на востоке Часов Яра есть русло канала Северский Донец — Донбасс, являющимся естественной линией обороны. Однако он не помог, не помогли многоуровневые подземные укрепления и ходы в промзонах. Преимущество и в авиации и в артиллерии помогло ВС РФ пройти заслоны украинцев.
И вот близится финал битвы за высоты города. Взятие их позволит ВС РФ укрепить плацдарм для удара по Констанитновке, Дружкове, Краматорску и Славянску.
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