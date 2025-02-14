США припёрли Киев к стенке. В Мюнхене Зеленскому поставили очень жёсткие условия

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодняшние переговоры Рубио, Зеленского и Вэнса были очень сложными для Киева.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что это не был тёплым приёмом, а, наоборот всё было чрезвычайно жёстко.

Ермак и Зеленский вышли после встречи нервными и "красными", отмечает портал, ссылаясь на источник. Вэнс поставил жёсткие рамки главе Украины, который в кратчайшие сроки должен подготовить адекватное предложение по мирному кейсу. А если он вздумает валять дурака и вписывать фантастические требования, то Белый дом будет реагировать (компромат, санкции и т. д.).

Когда у Трампа будут документы, он инициирует переговорный процесс, куда поедут представители Киева и Москвы. Не будет только плана Трампа — он лишь создаёт условия для мира. Данный финт был придуман Маском, чтобы не дать козырь глобалистам (спонсорам Киева).

Далее стороны утверждают общий план, а затем Путин, Трамп, Зеленский и, возможно, представители других стран подпишут документ.

У Зеленского тяжёлый момент — его подпёрли к стенке. Команда Трампа понимает, что он заинтересован в срыве мирного кейса и затяжных переговорах.

Общее состояние Зеленского во время пресс-конференции