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Ситуация катастрофичная: группировка ВСУ под Курахово оказалась на грани окружения

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Силовые структуры

Группировка Вооружённых сил Украины оказалась на грани окружения под Курахово.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Это произошло после того, как националисты потеряли населённый пункт Дачный. На данный момент бои постепенно переходят в южную часть Константинополя и Улаклы, отмечают медийные украинские военнослужащие. Они подчёркивают, что русские могут окружить украинские подразделения в любой момент.

Всё зависит лишь от приказа это сделать. Усилить давление на украинские позиции армии России ничего не стоит, жалуются боевики.

Также российские войска дополнительно забирают ещё несколько опорных пунктов севернее. Это сделано для того, чтобы окончательно занять северную и западную части Андреевки. Ситуация катастрофичная, подчёркивают националисты.

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