Пленный из ВСУ рассказал, что оказался с автоматом против минометов и дронов.
Министерство обороны России опубликовало видео интервью с очередным военнопленным Вооруженных сил Украины.
Военнопленный из украинской армии Денис Откаленко сообщил, что оказался с одним автоматом против минометов и беспилотников.
Также Откаленко рассказал, что его отправили на службу по контракту из рядов срочников в часть А2287 автомобильного батальона. Как рассказал военнопленный, в учебной части он провёл всего сутки, и никакой боевой подготовки не было.
Ранее пленный солдат из украинской армии сообщил о боях с ржавым автоматом. Сергей Чередниченко проинформировал, что его отправили зону проведения специальной военной операции без подготовки, в том числе, теоретической.
24 февраля 2022 года началась на территории Украины спецоперация по защите мирных граждан Донбасса.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!