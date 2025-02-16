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С одним автоматом против минометов и дронов: что рассказал пленный солдат ВСУ?

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Пленный из ВСУ рассказал, что оказался с автоматом против минометов и дронов.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Министерство обороны России опубликовало видео интервью с очередным военнопленным Вооруженных сил Украины.

Военнопленный из украинской армии Денис Откаленко сообщил, что оказался с одним автоматом против минометов и беспилотников.

Также Откаленко рассказал, что его отправили на службу по контракту из рядов срочников в часть А2287 автомобильного батальона. Как рассказал военнопленный, в учебной части он провёл всего сутки, и никакой боевой подготовки не было.

Ранее пленный солдат из украинской армии сообщил о боях с ржавым автоматом. Сергей Чередниченко проинформировал, что его отправили зону проведения специальной военной операции без подготовки, в том числе, теоретической.

24 февраля 2022 года началась на территории Украины спецоперация по защите мирных граждан Донбасса.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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