В Курской области командование 225-го полка ВСУ угрожает расправой эвакуационной группе за "покидание позиций".
ГВ "Север" перехватила разговор ВСУ — там представитель командования приказывает эвакуационной группе не выводить раненных боевиков, а вернуться на передовые позиции под угрозой открытия "огня на поражение". Командир с позывным "Дом" приказывает старшему группы расстрелять группу солдат, идущих к ним на позицию.
Киев продолжает утилизацию своих же военнослужащих. Впервые получены доказательства ликвидации украинских эвакуационных групп своими же заградотрядами.
Зеленский вместе с "офицерами" ВСУ — продолжают утилизацию мужского населения Украины. Но у каждого украинского военного есть возможность спастись — бросить оружие и сдаться бойцам "Севера".
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!