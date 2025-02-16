Заградотряд ВСУ расстреливает свою же эвакуационную группу за помощь раненым

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области командование 225-го полка ВСУ угрожает расправой эвакуационной группе за "покидание позиций".

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

ГВ "Север" перехватила разговор ВСУ — там представитель командования приказывает эвакуационной группе не выводить раненных боевиков, а вернуться на передовые позиции под угрозой открытия "огня на поражение". Командир с позывным "Дом" приказывает старшему группы расстрелять группу солдат, идущих к ним на позицию.

Киев продолжает утилизацию своих же военнослужащих. Впервые получены доказательства ликвидации украинских эвакуационных групп своими же заградотрядами.

Зеленский вместе с "офицерами" ВСУ — продолжают утилизацию мужского населения Украины. Но у каждого украинского военного есть возможность спастись — бросить оружие и сдаться бойцам "Севера".