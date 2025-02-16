Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра.
Как сообщили в оборонном ведомтсве, принадлежавший украинской армии работоспособный разведывательный беспилотный летательный аппарат был присвоен бойцами российской армии.
«Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ», - отметил собеседник агентства.
Летательный аппарат раздобыли во время уничтожения группы диверсантов украинской армии на левом берегу Днепра. В неё входили трое украинских военных.
На предоставленных силовиками кадрах показано захваченное оборудование и лодка Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что три района Белгородской области подверглись атакам дронов украинской армии. Как проинформировал глава района, в результате атаки никто не пострадал.
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