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ВС РФ захватили рабочий дрон украинских диверсантов

Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра.

Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Совместные учения армий России и Белоруссии в Бресте

Как сообщили в оборонном ведомтсве, принадлежавший украинской армии работоспособный разведывательный беспилотный летательный аппарат был присвоен бойцами российской армии.

«Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ», - отметил собеседник агентства. 

Летательный аппарат раздобыли во время уничтожения группы диверсантов украинской армии на левом берегу Днепра. В неё входили трое украинских военных.

На предоставленных силовиками кадрах показано захваченное оборудование и лодка Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что три района Белгородской области подверглись атакам дронов украинской армии. Как проинформировал глава района, в результате атаки никто не пострадал.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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