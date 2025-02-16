Непростое положение: к лету ВСУ столкнутся с трудностями без поддержки США

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

К лету ВСУ окажутся в непростом положении, если помощь США закончится.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Как сообщают журналисты издания Guardian, Вооруженные силы Украины к лету этого года попадут в неприятное положение, если Соединенные Штаты Америки прекратят отправлять военную технику и помощь.

"По словам нескольких источников в Киеве, заявивших, что линия соприкосновения хоть и стабилизировалась с конца прошлого года, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США", — говорится в материале.

Депутат Верховной рады Егор Черниев также предупреждал о возможных огромных потерях со стороны украинской армии в зоне проведения специальной военной операции без американских поставок.

Издание также указала, что Вооруженные силы Украины на данный момент страдает от дезертирства, проблем набора новых солдат и истощения военных на передовой.

Ранее стало известно, что в одной лишь Курской области потери ВСУ превысили 61 тысячу человек.