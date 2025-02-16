К лету ВСУ окажутся в непростом положении, если помощь США закончится.
Как сообщают журналисты издания Guardian, Вооруженные силы Украины к лету этого года попадут в неприятное положение, если Соединенные Штаты Америки прекратят отправлять военную технику и помощь.
"По словам нескольких источников в Киеве, заявивших, что линия соприкосновения хоть и стабилизировалась с конца прошлого года, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США", — говорится в материале.
Депутат Верховной рады Егор Черниев также предупреждал о возможных огромных потерях со стороны украинской армии в зоне проведения специальной военной операции без американских поставок.
Издание также указала, что Вооруженные силы Украины на данный момент страдает от дезертирства, проблем набора новых солдат и истощения военных на передовой.
Ранее стало известно, что в одной лишь Курской области потери ВСУ превысили 61 тысячу человек.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!