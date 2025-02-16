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Непростое положение: к лету ВСУ столкнутся с трудностями без поддержки США

1:09
Силовые структуры » Военные новости

 К лету ВСУ окажутся в непростом положении, если помощь США закончится.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Как сообщают журналисты издания Guardian, Вооруженные силы Украины к лету этого года попадут в неприятное положение, если Соединенные Штаты Америки прекратят отправлять военную технику и помощь.

"По словам нескольких источников в Киеве, заявивших, что линия соприкосновения хоть и стабилизировалась с конца прошлого года, к лету украинские силы могут оказаться в непростом положении, особенно если прекратится военная помощь США", — говорится в материале.

Депутат Верховной рады Егор Черниев также предупреждал о возможных огромных потерях со стороны украинской армии в зоне проведения специальной военной операции без американских поставок.

Издание также указала, что Вооруженные силы Украины на данный момент страдает от дезертирства, проблем набора новых солдат и истощения военных на передовой.

Ранее стало известно, что в одной лишь Курской области потери ВСУ превысили 61 тысячу человек.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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