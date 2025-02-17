Если Зеленский пойдёт на мирные переговоры, то глобалисты его ликвидируют

Если Владимир Зеленский пойдёт на мирные переговоры, то существует весьма немалая вероятность, что глобалисты его ликвидируют.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Потом они скажут, что, это сделала Россия, поскольку Владимиру Путину якобы выгодно сорвать мирный кейс.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

По мнению авторов портала, после этого к власти в Киеве придёт очередной ставленник британцев (глобалистов), который начнёт по-полной срывать или затягивать мирные переговоры. Украинский кризис — это, по сути, последний козырь глобалистов (они же Демпартия США), который будет удерживаться любой ценой.