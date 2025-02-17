Если Владимир Зеленский пойдёт на мирные переговоры, то существует весьма немалая вероятность, что глобалисты его ликвидируют.
Потом они скажут, что, это сделала Россия, поскольку Владимиру Путину якобы выгодно сорвать мирный кейс.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".
По мнению авторов портала, после этого к власти в Киеве придёт очередной ставленник британцев (глобалистов), который начнёт по-полной срывать или затягивать мирные переговоры. Украинский кризис — это, по сути, последний козырь глобалистов (они же Демпартия США), который будет удерживаться любой ценой.
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